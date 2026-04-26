ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレード

ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組も参加し、コース上で高々と上がったリフトも披露すると、三浦の手元にファンの視線が集まった。

五輪閉幕から約2か月、パラリンピック閉幕から約1か月が経つ中、約5万人のファンが来場したパレード。りくりゅうの2人はリフトも披露し、三浦は「身長が小さいので奥のほうまで見ることができなかった。みなさんの目に映るかなという思いでリフトをしてもらった」と明かした。

実際の様子がネット上で拡散されると、ファンの視線は三浦の手元に集中。木原に高々と持ち上げられた三浦の手にあったのはスマートフォンだ。体のバランスを上手く取りつつ、平然とした表情で画面を見つめ操作する姿があった。

ユニークな光景が反響を呼び、X上には「璃来ちゃん、フツーにスマホしてるの流石ペア女子」「余裕あるある女子」「さすがです」「その状態でスマホでなにするんだ？」「リフトされながら自撮りしてる」「安定のリフトで余裕ありすぎ」など、様々な反応が寄せられていた。

2人は17日にSNSで現役引退を表明。木原は「詳しくはまだお話しできない部分も多い」としつつ、「現役期間中は日本の観客の前で演技する機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えている」と今後の展望を明かした。



（THE ANSWER編集部）