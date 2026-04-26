ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、民泊物件でチェックイン業務をやってみた。指示の通りに物件に来てみたものの、今回の“職場”は想像とかなり違っていて……。（ライター みやーんZZ）

民泊でチェックイン対応のスキマバイト！

「基本的に1人での作業」とのことだが……

氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する本連載。今回はとある民泊物件で宿泊客のチェックイン対応のバイトをしてきました。

僕は海外旅行が趣味なのですが、最近はAirbnbなどで民泊物件を借り、現地に住んでいる人のような滞在をするのがお気に入り。これまでいろいろな国でさまざまな民泊物件のチェックインを経験してきましたが、今回はチェックイン対応をする側に回れるというのが面白いなと思い、仕事に申し込みました。

スキマバイトアプリの仕事概要によると、物件は個人オーナーが所有しているようです。部屋の清掃は委託の業者によって完了しており、その清掃の最終チェックをすること、宿泊客のチェックイン対応をして部屋まで案内し、スーツケースなどの荷物を持って階段を上がること、必要に応じて物件の清掃や備品チェックをすることが仕事のようです。

服装は自由。やることをやれば、その他の時間はスマホを見ようが近所のコンビニに行こうが問題ないみたい。だいぶゆるい感じがして面白そうです。

当日、アプリに記載されている住所に行くと3階建ての小さな物件を発見。2階と3階に1部屋ずつあり、1階はテナントの店舗が営業をしています。物件に入り階段を上がってみると、踊り場部分にタオルや歯ブラシなどアメニティー類、英語で書かれた近隣の案内地図が置かれており、そこにスキマバイトのチェックイン用のQRコードもありました。

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