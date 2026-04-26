『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』

写真拡大

　お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』のチケット一般発売が、27日正午からスタートする。

【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける

【チケット詳細】

販売期間：2026.04.27（月）12:00〜各公演前日23:59
※各公演、予定枚数に達し次第終了
販売対象公演：全公演

【公演詳細】
ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」
6都市10公演　1万2000人動員予定。

8/4(火),5(水)東京　なかのZERO大ホール　
18:00開場　／ 19:00時開演　

8/23(日) 福岡　福岡国際会議場メインホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00　
2部:開場16:00 ／ 開演17:00　

9/5(土) 新潟　新潟テルサ多目的ホール　
開場16:00 ／ 開演17:00

9/23(祝水) 北海道　北ガス文化ホール大ホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00　
2部:開場16:00 ／ 開演17:00　

10/17(土) 宮城　多賀城市文化センター大ホール
開場16:00 ／ 開演17:00　

10/24(土) 大阪　池田市民文化会館アゼリアホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00　
2部:開場16:00 ／ 開演17:00

チケット金額：前売り4500円　当日5000円