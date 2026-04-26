ヤーレンズ単独ライブ、チケット一般発売スタートへ
お笑いコンビ・ヤーレンズによる『ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」』のチケット一般発売が、27日正午からスタートする。
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
【チケット詳細】
販売期間：2026.04.27（月）12:00〜各公演前日23:59
※各公演、予定枚数に達し次第終了
販売対象公演：全公演
【公演詳細】
ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」
6都市10公演 1万2000人動員予定。
8/4(火),5(水)東京 なかのZERO大ホール
18:00開場 ／ 19:00時開演
8/23(日) 福岡 福岡国際会議場メインホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00
2部:開場16:00 ／ 開演17:00
9/5(土) 新潟 新潟テルサ多目的ホール
開場16:00 ／ 開演17:00
9/23(祝水) 北海道 北ガス文化ホール大ホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00
2部:開場16:00 ／ 開演17:00
10/17(土) 宮城 多賀城市文化センター大ホール
開場16:00 ／ 開演17:00
10/24(土) 大阪 池田市民文化会館アゼリアホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00
2部:開場16:00 ／ 開演17:00
チケット金額：前売り4500円 当日5000円
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
【チケット詳細】
販売期間：2026.04.27（月）12:00〜各公演前日23:59
※各公演、予定枚数に達し次第終了
販売対象公演：全公演
【公演詳細】
ヤーレンズ単独ライブ2026「10ナンバーズ・からっと」
6都市10公演 1万2000人動員予定。
18:00開場 ／ 19:00時開演
8/23(日) 福岡 福岡国際会議場メインホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00
2部:開場16:00 ／ 開演17:00
9/5(土) 新潟 新潟テルサ多目的ホール
開場16:00 ／ 開演17:00
9/23(祝水) 北海道 北ガス文化ホール大ホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00
2部:開場16:00 ／ 開演17:00
10/17(土) 宮城 多賀城市文化センター大ホール
開場16:00 ／ 開演17:00
10/24(土) 大阪 池田市民文化会館アゼリアホール
1部:開場12:00 ／ 開演13:00
2部:開場16:00 ／ 開演17:00
チケット金額：前売り4500円 当日5000円