アストロズ・今井達也投手（２７）が、早ければ２８日（日本時間２９日）にもマイナーでリハビリ登板を再開させる見込みであることを２５日（日本時間２６日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でアストロズ番記者を務めるチャンドラー・ローム記者が明らかにした。

同記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に「今井達也はあしたブルペンでの投球練習を行い、その後マイナーでのリハビリ登板に向かう予定だとエスパーダ監督が言った。月曜日（２７日＝日本時間２８日）はマイナーリーグは試合がないので、最速で火曜日（２８日＝同２９日）に登板することになる」と投稿した。

今井は西武から今季、アストロズ入り。２試合目の登板だった４日（同５日）の敵地・アスレチックス戦では６回途中無失点の好投を見せて、メジャー初勝利をつかんだ。だが、３度目の登板だった１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦では、わずか１アウトしか奪えずに３失点で降板。右腕の疲労で負傷者リスト（ＩＬ）入りしたが、重症には至っておらず、すでにブルペンでの投球練習を再開して長期離脱とはならなかった。