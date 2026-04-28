「あの人、変わったよね……」部下からの信頼も厚かった50代社員。しかし「あること」をきっかけに仕事への情熱を失い、働き方が一変します。年収600万円、課長職という安定した立場にありながら、将来に不安を抱え、静かに戦意を喪失していく……。本記事は、FPの小川洋平氏が、“50代の危機”に直面した一人のサラリーマンの事例をもとに、定年前後の働き方とお金の課題について解説します。情熱とともに仕事に打ち込んでいたの