image:BougeRV 例の中東事情のコトもあり省エネの声が上がりはじめている昨今ですが、酷暑日という名前も制定され、今年も厳しい暑さが予想される夏。バッテリー稼働でさまざまな災害対策にも対応 image:BougeRV 省エネ対策として準備しておきたいのは、やはり扇風機。そこで筆者がピックアップするのは、アウ