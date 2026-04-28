「テレビの音大きくない？」 在宅介護の現場では、そんな何気ないご家族のやりとりから“聞こえ”の問題に気づくことが少なくありません。耳が遠くなり、会話の輪から少しずつ離れ、気づけば人とのやり取りそのものが減ってしまう――。現場のヘルパーとして、このような静かな孤立を目にすることもあります。 近年では、いくつかの自治体で高齢者を対象に補聴器購入の助成制度が導入されつつありますが、自治