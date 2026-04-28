女優柳沢なな（39）が27日夜、Xを更新。一般男性と結婚していたことを発表した。柳沢は「応援してくれている皆様お世話になっている関係者の皆様へわたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と報告した。そして「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけ