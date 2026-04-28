同居する妻の遺体を自宅に放置したとして、青森県警は28日、死体遺棄の疑いで、青森市の無職坂本誠容疑者（65）を逮捕した。容疑を認め「4月9日ごろに亡くなった」と話している。逮捕容疑は4月9〜27日の間、妻の無職郁子さん（61）の遺体を自宅1階の居間に遺棄した疑い。郁子さんの家族関係者から「亡くなっている人がいるかもしれない」と110番が27日夕方にあり、県警が布団の上であおむけの妻を発見した。遺体に目立った外