京都府南丹市の山林に男子児童（11）の遺体が遺棄された事件。 警察は4月28日朝から、逮捕した父親（37）を車に乗せて関係場所を確認する「引き当たり捜査」を行っています。 ■任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」という旨の供述 南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日夕方までの間に、園部町の山林に息子（養子）の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。 安達容疑