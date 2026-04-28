「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が26日更新のYouTubeチャンネル「毎週キングコング」でタモリ（80）をめぐる騒動について言及した。梶原は人気ユーチューバーヒカルの動画に出演。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調。梶原自身、2001年頃から若手有望株として一時「森田一義アワー