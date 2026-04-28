北海道・留寿都村で、国道沿いのバス停が炎に包まれた。警察は中国人の32歳の男を逮捕。近くの施設で確認された不審火との関連も調べている。国道沿いのバス停が全焼カメラが捉えたのは、しきりに左の頬を気にしながら歩く中国人のリ・シンキ容疑者（32）。放火容疑で逮捕された。リ容疑者は23日夜11時頃、北海道・留寿都村の国道沿いにあるバス停に火をつけ、全焼させた疑いが持たれている。バス停近くのホテルで不審火もこのバス