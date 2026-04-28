政府は2026年春の褒章受章者を28日付で発表した。学術やスポーツ、芸術の功績者に贈呈する紫綬褒章に、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）らが選ばれた。2人はきょう28日に現役引退会見を開く。りくりゅうは19年に結成。22年北京五輪では団体銀に貢献。23年に日本ペアとして初めて世界選手権で優勝。このシー