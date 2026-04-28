ミラノ・コルティナ五輪で金メダルミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。冒頭のあいさつで、三浦が話し始めると木原が即、涙を流す場面も。ライブ配信などで見守ったファンから様々な声が上がった。会見の冒頭、三浦があいさつで「皆様、この度は私たち三浦璃来木原龍一組の…」と話し始めると、木原