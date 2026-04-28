2008～09年にテレビ朝日系で放送された「仮面ライダーキバ」でヒロイン・麻生恵を演じた女優・柳沢なな(39)が27日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。 【写真】美しき純白のウエディングドレス姿日差しを浴びてまるでゴールド ウエディングドレス姿の画像とともに、直筆署名入りのメッセージを掲載して報告した。報告全文は以下の通り。 ◇◇応援してくれている皆