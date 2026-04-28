カウンセル監督が“大谷ルール”に苦言【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、12試合60打席ぶりの6号を含む今季初の1試合3安打をマークした。大谷の待望の一発の直後、ドジャース球団公式SNSが綴った“フレーズ”に「めちゃくちゃ煽ってる」「煽りスキルも半端ない」とファンも注目した。5-