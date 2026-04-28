複数の教え子にわいせつ行為「スキンシップをはかるなかで、太ももを触ってしまいました」教え子だった女児の体を触ったとして逮捕された26歳の元小学校教諭は、動機をこのように述べ、わいせつ目的ではなかったと強調した。「１月８日、埼玉県狭山署は強制わいせつの疑いで、小学校教諭の古川航大（こうだい）被告（26）を逮捕しました。古川被告は勤務していた公立小学校の教室などで、低学年の女児の体を触るなど、わいせつな行