CNN（CNN）米当局によると、25日夜にホワイトハウス記者協会主催の夕食会で襲撃事件を起こしたとされる男が27日、初出廷し、大統領暗殺未遂を含む複数の罪で起訴された。カリフォルニア州南部で教師をしていたコール・トマス・アレン被告（31）は、法廷でほとんど発言しなかった。検察側は公判前の勾留を求めており、勾留審問は4月30日に予定されている。銃撃事件後の最新情報は以下の通り。連邦治安判事の前に出廷したアレン被告