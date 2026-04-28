3ピースバンド・UNISON SQUARE GARDENは27日、公式サイトを更新し、ドラムの鈴木貴雄が、7月の幕張メッセ公演をもって脱退すること、現体制での活動休止することを発表。これを受けて鈴木は自身のXで、メンバーの斎藤宏介はメンバーブログで、その経緯と心境をそれぞれつづった。【写真】脱退を発表したドラムの鈴木貴雄（中央）鈴木は「嬉しくないお知らせだと思うので覚悟してから読んでネン」というコメントとともに文書を