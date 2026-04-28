世界中で愛される絵本のキャラクター・ピーターラビット(TM)の公式ショップ「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES」では、2026年4月25日から春のノベルティキャンペーンがスタートした。【画像】京都・軽井沢店の新商品、清水焼シリーズを見る■雨や汚れに強いテントクロス素材！軽量サコッシュをプレゼント雨や汚れに強いテントクロス素材のサコッシュがノベルティに登場2026年4月25日より、「Peter Rabbit(TM) SHOP＆BAKES 京都・二寧