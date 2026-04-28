親の入院に際して、万が一に備えて貯めていたお金の管理を任されるケースもあるかもしれません。親の多額のお金を代わりに管理する場合、そのお金の扱い方によって課税される可能性もあります。 今回は、親から預かったお金が課税されるか否か、また課税された場合の税額例や、課税されないようにするためのポイントなどについてご紹介します。 預かったお金の扱い方で課税されるか否かが変わる 基本的に、