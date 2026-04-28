米国・ＷＷＥが１８、１９日の祭典「レッスルマニア４２」後に大量解雇を行い、波紋を広げている。元ＷＷＥ女子タッグ王者の?海賊王女?カイリ・セイン、元ＷＷＥタッグ王者のモーターシティー・マシンガンズ（クリス・セイビン＆アレックス・シェリー）、アリスター・ブラック＆ゼリーナ・ベガ、ワイアット・シックス、ゾーイ・スターク、アルバ・ファイアら２５人がリリースされた。世界最大プロレス団体では毎年、選手の入