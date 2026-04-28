「新幹線って窓際の人が出入りする時“すみません”とか声掛けない？ 今日、新幹線乗ってるんだけど 近くの席で、通路側の人がパソコン広げてるのに、無言で立ち上がって、舌打ちしながら無理に通ろうとしてる」【写真】新幹線の足置き、意外に知らない！正しい使い方とは……新幹線乗車中、周辺にまで流れる不穏な空気……近くの通路側の席に座り、お茶を飲みながらくつろいでいた時に目撃したこのやりとりを、Hideさん（