滋賀県大津市のアパートの駐車場で発見されたとして24日に公表された、アフリカ原産の外来種「サバンナオオトカゲ」は、近くに住む無職の女性（56）が飼っていた個体と分かりました。 【写真を見る】【速報】滋賀・大津市のアパート駐車場で発見の「サバンナオオトカゲ」 飼い主は去年10月にも「グリーンイグアナ」に逃げられた女性と判明 オオトカゲ発見の記事を見て自宅からいなくなったことを警察