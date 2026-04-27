千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【リアルすぎ】千賀健永のバッグの中身を抜き打ちチェック！ドラマ撮影に必要な美容アイテム全部見せちゃいます！』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、美容アイテムも紹介してくれました。【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料■肌ケアに動画内に登場したのはこちら。コスメデコルテ / 薬用 マイクロバーム ローション 250ml 税込5,500円（公