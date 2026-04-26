プレミアリーグの優勝争い予想に変化があった。『THE Sun』が伝えている。『Opta』のスーパーコンピューターによる最新の順位予測では、アーセナルの優勝確率が72.4％と算出された。ニューカッスル戦をエベレチ・エゼのゴールで1-0と制したことで、悲願のタイトル獲得へ大きく前進。一方、マンチェスター・シティはFAカップ準決勝を優先した影響でリーグ戦の消化が遅れており、過密日程が失速につながる可能性が指摘されている。最