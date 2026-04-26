今回は、結婚式で、かつて自分をいじめた相手に再会したエピソードを紹介します。まさかこんなところで会うなんて…「小学生の頃、クラスの男子からいじめられていました。その男子のことは、大人になった今でも許せません。ちなみに私は高校卒業後、専門学校に入りパティシエになりました。自分のお店を何店舗か持っているのですが、経営は順調です。そんなある日、ウェディングケーキを作ってほしいと依頼があり、忙しいのではじ