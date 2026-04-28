今シーズンも、多くの日本人選手が活躍を続けているMLB。日本時間4月26日には“日本人対決”が実現し、野球ファンの間で大きな注目を集めた。【写真】「誰のよりも似てる」と話題、佐々木朗希のボブルヘッド佐々木朗希の“ボブルヘッド”が話題に熱戦を繰り広げたのは、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブス。ドジャースの先発は、長らく白星から遠ざかっている佐々木朗希だった。「今季5度目の先発マウンドに立った佐々