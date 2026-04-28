現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。２−１で勝利した。この一戦でいきなり妙技を披露したのが、21歳のイングランド代表MFコビー・メイヌーだ。開始２分、敵陣中央でブルーノ・フェルナンデスのパスを受けると同時に前を向き、ドリブルを開始。寄せてくる相手を振り切って一気にボックス内に侵入すると、巧みなフェイントで目の前の２人を軽や