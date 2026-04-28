「ロボットで機内清掃」やってみますJALグランドサービスとGMO AI&ロボティクス商事は2026年4月27日、空港におけるヒューマノイドロボット活用の実証実験を国内で初めて開始すると発表しました。2026年5月から羽田空港を対象に実施します。【写真】えっ…これが「空港で働く人形ロボット」驚愕のイメージですこの実験は、航空需要の拡大と生産年齢人口の減少に伴う人財不足という課題に対応するものです。航空機の誘導や手