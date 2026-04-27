4月24日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、元阪神タイガースのエースで、“名門”ニューヨーク・ヤンキースにも在籍した“日本を代表する左腕”井川慶が登壇。サポート役の伊集院光とともに授業を行い、レッテルまみれの野球人生のウラにあった意外な真実を激白した。1997年、野球の名門・水戸商業高校からドラフト2位で阪神タイガースに入団した井川。2003年には20勝を挙げて最多勝利投手に輝き、阪神の18年ぶり