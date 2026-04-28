たとえ万全でなくとも、この男は外せない。冨安健洋は、いわば“異次元枠”の存在だ。北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーに、この27歳DFが高い確率で名を連ねる--識者の河治良幸はそう予測する。「ワールドカップで優勝を目指すうえで、冨安選手はチームにとって強力なプラスアルファになり得る」その価値は、出場時間の長短だけでは測れない。ピッチに立てば守備の強度と安定感を一気に引き上げ、チーム全体のバラ