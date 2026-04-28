米メディアで言及米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を巡り、いわゆる「大谷ルール」の公平性についての議論が米国で熱を帯びている。カブスのクレイグ・カウンセル監督が特別扱いを暗に批判。ドジャースが優遇されているという意見に対して、アンドリュー・フリードマン編成本部長が反論した。議論の的となっているのは、投打の同時出場を可能にする規定や、二刀流選手が投手枠に含まれないロースター上の特例だ。カウンセ