京都府警によると、4月28日午前1時ごろ、京都市右京区西院三蔵町の路上を歩いていた女性が、後方から来た男に、「1万円あげるから足の裏のにおいを嗅がせて」と声をかけられる事案が起きました。 男の特徴は、▽年齢が40～50歳ぐらい▽身長165cmぐらい▽中肉▽短髪だということです。 府警が注意を呼びかけています。 現場は、阪急京都線の西院駅のすぐ近くです。