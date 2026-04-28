Aladdin Xが提供する「スイカゲーム」の公式Xが28日までに更新され、同ゲームでおなじみのBGMの“意外”なタイトルが公表された。【動画】思わず口ずさむ…『スイカゲーム』のおなじみBGM「スイカゲーム」は、小さなフルーツを2つ合わせて大きくしていき、大きなスイカを作っていくゲーム。フルーツ同士をぶつけると、フルーツの種類が変化する。累計1300万DLを突破した人気ゲームとして注目されている。投稿では、「（音声O