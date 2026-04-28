りくりゅうペア引退会見 涙流し始める木原龍一に三浦璃来が「泣かないで」FNNプライムオンライン

りくりゅうペア引退会見 涙流し始める木原龍一に三浦璃来が「泣かないで」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フィギュアの三浦璃来木原龍一ペアが28日、引退会見を開いた
  • 話し始める前に木原が感極まって涙を流し始める場面も
  • 三浦は「泣かないで」と笑いかけていた
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