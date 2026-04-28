北朝鮮の金正恩総書記の娘・ジュエ氏が相次いで軍事現場に姿を見せていることを受け、同国内では後継者をめぐる議論が活発化していると、デイリーNKの現地消息筋が伝えている。しかし、北朝鮮内部ではその見方が必ずしも一致しているわけではないという。興味深いのは、一部幹部の間で浮上している「別のシナリオ」だ。消息筋が23日までに韓国デイリーNK編集部に伝えたところでは、ジュエ氏が後継者そのものではなく、将来的な権力