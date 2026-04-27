アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンドとして知られるHATTALLICAが27日、Xの公式アカウントを更新。リーダーで、リードギターのKirz Hammettさんが亡くなったことを報告した。Kirzさんは25年2月13日、バンドの公式HPで「昨年3月に私Kirzが副鼻腔癌（ステージ4）を患い、ヘヴィメタル魂と皆さんの熱い応援で乗り越え奇跡の寛解。『ヘヴィメタルは癌に効く』を皆と共に実証する事が出来ました。そんな私Kirzから皆様に、再び