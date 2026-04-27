長野県阿南町の山中に母親の遺体を遺棄したとして逮捕された男について、警察が殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男はこれまでに「母親を殺害した」と供述しています。4月6日、阿南町新野の山中で、宮崎県延岡市の甲斐洋子さん（76）の遺体が発見された事件。息子の甲斐貴博容疑者（35）が死体遺棄の疑いで逮捕され、その後、送検されています。捜査関係者によりますと、その後の捜査で、甲斐容疑者が長野県