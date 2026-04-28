国内の発電最大手JERAはイラン情勢による電気料金への影響について、夏ごろには高騰する懸念があるとの見方を示しました。【映像】姉崎火力発電所の様子JERA大滝雅人財務戦略統括部長「この夏ごろにはですね、電気料金・ガス料金というのはですね、高騰してくるというふうな懸念を我々持っております」JERAは、火力発電所の主な燃料となるLNG＝液化天然ガスの調達について、今のところイラン情勢の影響を大きくは受けておらず