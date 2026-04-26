2時間切りのタイムを書き込んだシューズを手に、笑顔を見せるセバスチャン・サウェ＝26日、ロンドン（ロイター＝共同）ついに「壁」が破られた。ロンドン・マラソンでケニアのセバスチャン・サウェが史上初めて1時間台をたたき出した。快挙の背景には、トレーニングや科学的サポートの進化に加え、シューズの革新がある。この日履いた靴を掲げて記念の写真に納まったサウェは「シューズの感触はとても良く（記録達成を）支えてく