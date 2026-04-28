ロバーツ監督が大谷について言及【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズと対戦する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は不振が続いていた大谷翔平投手について「ここ数日の（スイング）判断がよくなっている」と評価した。大谷は前日26日（同27日）のカブス戦で6号ソロを放った。ドジャース移籍後、最長ブランクとなる12試合60打席ぶりの一発。この