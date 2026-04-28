25日にトラン米大統領が招かれたワシントンDCのホワイトハウス記者団夕食会場で銃撃したコール・トーマス・アレン容疑者の知人らは彼を「寡黙で内省的で良い人だった」と描写した。カリフォルニア州トーランスで育ったアレン容疑者はこの地域の名門カリフォルニア工科大学で機械工学を専攻し、昨年カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校でコンピュータ工学修士学位を取得した。大学で同じ専攻をした同級生エイドリアン・コスタ