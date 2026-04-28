トランプ米大統領と妻メラニアさん（右）＝2025年6月、ワシントン（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領と妻メラニアさんは27日、交流サイト（SNS）で、メラニアさんのことを「未亡人のよう」と述べた深夜トーク番組の司会者で人気コメディアンのジミー・キンメル氏について、それぞれ降板を求めた。メラニアさんは「憎悪に満ちた暴力的な表現は国の分断を目的としている」と批判し、番組を放送するABCテレビは「態度を