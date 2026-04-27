２０日、「ＳＵＧＡ寿雅」の店内で店員と共に撮影に応じる高尾寿雅子さん（前列中央）。（大連＝新華社配信）【新華社大連4月27日】中国遼寧省大連市中山区のベーカリー「SUGA寿雅」では、朝7時の開店とともに焼きたての香りが広がる。店主の高尾寿雅子さんは、流ちょうではないながらも熱意の伝わる中国語で、来店客一人ひとりにパンの特徴や製法を丁寧に説明している。高尾さんは2009年、仕事で訪れていた大連でパンを購入し