【吉井理人の野球術 season3】#5【前回を読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」開幕から4試合に先発して防御率0.38、非の打ちどころがないピッチングを続けているのが大谷翔平だ。日本時間23日のジャイアンツ戦は、ストレートの平均球速が約159キロ。球威があるうえに、制球もバツグンに良い。カーブ、スイーパー、スプリットなど変化球のキレも申し分なかった。何より投球フォームが良くなった。ピッチングは主に軸