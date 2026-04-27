雨上がりの東京都心に巨大な虹が登場してSNSなどに大量の写真が投稿されている。東京・新宿区に設置されたフジテレビのお天気カメラが捉えたのは、都心のビルの上にかかる巨大な虹。雨上がりに夕方に西日が差し込み、きれいな虹が現れました。SNSには、「みんなが空を見あげてるから何だろう、と思ったら。虹が出てた」「すんごい虹見れたよ」「虹の投稿たくさんで幸せ」などのコメントと共に、大量の虹の写真が投稿されていた。中