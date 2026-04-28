朝日奈央とガンバレルーヤ 朝日奈央とガンバレルーヤが27日、都内で行われた『マツキヨココカラ＆カンパニー 独立型プライベートブランド「SPICA」ローンチ発表会』に出席した。マツキヨココカラ＆カンパニーが、アサヒグループ食品との共同開発で、独自素材「酵母細胞壁」に着目した新たなダイエット＆デイリーケアブランド「SPICA（スピカ）」の展開をスタート。それに合わせてイベントが行われた。この日は、「