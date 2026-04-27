ものまねタレントのりんごちゃんは4月26日、自身のInstagramを更新。別人のような姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】りんごちゃんの別人級の姿「どこの美人かと思ったら」りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真はウィッグです」とつづり、1枚の写真を投稿。ハイトーンボブヘアのウィッグを身に着けています。ギャルっぽい雰囲気は残しつつも、ウェーブがかかっているのがとてもスタイリッシ