ロシアのプーチン大統領＝22日、モスクワ/Maxim Shipenkov/Pool/Reuters（CNN）ウクライナへの全面侵攻開始から4年を経て、ロシアは不満に満ちた春を迎えている。同国都市部で断続的に起きるネット遮断は一般市民の神経を逆なでし、プーチン大統領に対する反発が公に表面化しつつある。ロシアは治安当局が抗議活動を抑え込みながら、戦時下の経済的苦難を乗り切ってきた。そして中東での紛争は原油価格の上昇を通じ、ロシアの戦争